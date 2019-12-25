Губернатор пообещал сделать все, чтобы избежать второго локдауна в Петербурге

Ограничения будут вводить при необходимости.

В понедельник, 9 ноября, Александр Беглов заявил в обращении по "Радио России", что попытается сделать все, чтобы избежать полного закрытия города.

Глава города сообщил, что дальнейшие коронавирусные ограничения будут вводить по мере необходимости, ко всему прочему, нужно быть готовым к любому развитию событий. Губернатор обратил внимание, что чисто госпитализаций растет, на днях был зафиксирован новый максимум числа выявленных заболеваний, но пока что Петербург адекватно реагирует на развитие событий.

Ранее мы писали, что губернатор предложил делегации Минздрава объединить противоэпидемические практики.

Фото: Piter.TV