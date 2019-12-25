Губернатор предложил делегации Минздрава объединить противоэпидемические практики

Речь идет также о подходах к организации резерва коек, работы call-центров, более активному внедрению телемедицины.

В понедельник, 9 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с представителями руководства Министерства здравоохранения России заявил, что город готов стать модельным регионом в отработке оптимальной структуры эпидемиологической помощи. Об этом сообщили в Смольном.

Сейчас петербургские больницы и поликлиники справляются с пандемией, однако нагрузка уже во много раз превышает расчетные параметры, в будущем она будет расти и дальше. Поэтому губернатор выступил с предложением реализации комплекса наиболее эффективных противоэпидемических практик. В него войдут меры по созданию резерва коек, работа колл-центров, внедрение телемедицины и другие мероприятия.

Кроме того, между федеральной властью и Петербургом есть договоренность о финансовой медицинской помощи больным коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении: из бюджета выделяют средства для обеспечения больных лекарствами бесплатно.

Ранее мы писали, что руководство Минздрава посетит Петербург из-за роста случаев COVID-19.

Фото: Piter.TV