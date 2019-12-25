Руководство Минздрава посетит Петербург из-за роста случаев COVID-19

В Северную столицу прибудут первый замминистра здравоохранения и помощник министра.

В воскресенье, 8 ноября, в Петербург с рабочим визитом прибудут представители руководства Министерства здравоохранения России, сообщили в ТАСС.

Причиной визита стал рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией указано в письме пресс-службы министерства.

Регион остается первым по количеству случаев и коэффициенту распространения вируса. Сейчас коэффициент равен 1,28. Пятый день подряд выявляются более тысячи новых случаев заражения.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончался ещё 31 человек.

Фото: Piter.TV