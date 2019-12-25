В Петербурге за сутки от коронавируса скончался ещё 31 человек

В России за последние сутки подтверждено 286 летальных случаев.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в городе на Неве за сутки от коронавируса скончался ещё 31 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В России за последние сутки подтверждено 286 летальных случаев. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве (74 человека).

При этом за суки от коронавируса вылечились 11 492 человека. В Северной столице 605 человек выписаны по выздоровлению.

Ранее мы сообщали о том, что школы в Петербурге начали прием заявлений на смешанную форму обучения.

Фото:Piter.TV