Обучение детей на "дистанционке" возьмут на себя подобранные педагоги.

Школы в Петербурге начали прием заявлений на смешанную форму обучения. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина. Она отметила, что на фоне увеличения заболеваемости коронавирусом в Петербурге не все родители решаются отправить ребенка после каникул на очные занятия.

Обучение детей на "дистанционке" возьмут на себя подобранные педагоги, отметила Потехина. Однако она обратила внимание, что невозможно организовать работу учителей в две смены, очно в классах и дистанционно – на "удаленке".

Вице-губернатор напомнила, что смешанная форма обучения оформляется как запрос от родителей, которые приняли решение оставить ребёнка дома из-за эпидемиологической ситуации.

Отметим, что почти 75% петербуржцев проголосовало за очный формат обучения школьников после каникул.

Школы в Петербурге после осенних каникул, начиная с 9 ноября, перейдут на свободное посещение. Как пояснила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, родители сами решат: будет ребенок посещать школу или перейдет на дистанционное обучение.

Со слов Потехиной, для такого формата Комитет по образованию и Университет Герцена разработали инструменты, с помощью которых родители, дети и педагоги комфортно смогут перейти на дистанционное обучение.

Чтобы школьник перешёл на смешанное обучение, родители должны написать соответствующее заявление.

Ранее мы сообщали о том, что за успеваемость петербургских школьников на удаленке теперь будут ответственны родители.

Фото: Piter.tv