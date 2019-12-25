Семьи получили право переводить детей на "удаленку" по желанию.

Стало известно, что в школах Петербурга удаленное обучение сделали "самостоятельным". Об этом порталу "Фонтанка" сообщили 6 ноября в комитете по образованию. Там отметили, что ответственностью школ не будет обучение детей, родители которых решили перейти на дистанционное обучение.

В комитете указали на "самостоятельный" характер такого обучения и отметили, что ребенок сможет выполнять задания в электронном дневнике, работать с учебниками смотреть онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги на специальном портале.

Напомним, почти 75% петербуржцев проголосовало за очный формат обучения школьников после каникул.

Школы в Петербурге после осенних каникул, начиная с 9 ноября, перейдут на свободное посещение. Как пояснила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, родители сами решат: будет ребенок посещать школу или перейдет на дистанционное обучение.

Со слов Потехиной, для такого формата Комитет по образованию и Университет Герцена разработали инструменты, с помощью которых родители, дети и педагоги комфортно смогут перейти на дистанционное обучение.

Чтобы школьник перешёл на смешанное обучение, родители должны написать соответствующее заявление.

Фото: Piter.tv