В школах Петербурга во второй четверти введут смешанную форму обучения

Родители сами решат, будет ребенок ходить в школу или будет учиться дома дистанционно.

Школы в Петербурге после осенних каникул, начиная с 9 ноября, перейдут на свободное посещение. Как пояснила на своей официальной странице "ВКонтакте" вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, родители сами решат: будет ребенок посещать школу или перейдет на дистанционное обучение.

Со слов Потехиной, для такого формата Комитет по образованию и Университет Герцена разработали инструменты, с помощью которых родители, дети и педагоги комфортно смогут перейти на дистанционное обучение.

Чтобы школьник перешёл на смешанное обучение, родители должны написать соответствующее заявление. Классный руководитель должен будет решить, как будут проверяться знания ученика, который находится на онлайн-обучении. Также нужно решить, как ученик будет писать проверочные работы и как часто учитель должен проверять тетради.

Также Ирина Потехина рассказала, что для детей станет доступен портал дистанционного обучения, где будут выкладывать расписание для каждого класса. Там же школьники смогут подключаться к онлайн-урокам и получать домашнее задание.

Ранее три четверти родителей Петербурга высказались за возвращение детей в школы.

Фото: Piter.tv