Три четверти родителей Петербурга высказались за возвращение детей в школы

Власти хотят создать также возможности учиться для тех, кто намерен перевестись на "дистанционку".

Почти 75% петербуржцев проголосовало за очный формат обучения школьников после каникул. Опрос проходит на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в "ВКонтакте".

Смольный планирует организовать два параллельных процесса: сохранить очное обучение и организовать дистанционное для желающих.

Для перехода на удаленный формат родителям надо будет написать заявление директору школы.

На данный момент в опросе приняли участие более 101 тыс. человек.

Накануне Минпросвещения дало рекомендации для школ на случай ухудшения эпидситуации.

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