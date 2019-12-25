Три четверти родителей Петербурга высказались за возвращение детей в школы

Почти 75% петербуржцев проголосовало за очный формат обучения школьников после каникул. Опрос проходит на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в "ВКонтакте".
Смольный планирует организовать два параллельных процесса: сохранить очное обучение и организовать дистанционное для желающих.
Для перехода на удаленный формат родителям надо будет написать заявление директору школы.
На данный момент в опросе приняли участие более 101 тыс. человек.
Накануне Минпросвещения дало рекомендации для школ на случай ухудшения эпидситуации.
Фото: pixabay.com
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