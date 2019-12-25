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Три четверти родителей Петербурга высказались за возвращение детей в школы
Сегодня, 12:32
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nadezhda_sib

Три четверти родителей Петербурга высказались за возвращение детей в школы

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Власти хотят создать также возможности учиться для тех, кто намерен перевестись на "дистанционку".

Почти 75% петербуржцев проголосовало за очный формат обучения школьников после каникул. Опрос проходит на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в "ВКонтакте".

Смольный планирует организовать два параллельных процесса: сохранить очное обучение и организовать дистанционное для желающих.

Для перехода на удаленный формат родителям надо будет написать заявление директору школы. 

На данный момент в опросе приняли участие более 101 тыс. человек. 

Накануне Минпросвещения дало рекомендации для школ на случай ухудшения эпидситуации. 

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционка, обучение, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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