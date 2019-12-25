Родители петербургских школьников выберут схему обучения

Решение, оставить ребенка на дистанционном обучении или нет, останется за родителями.

Во вторник, 3 ноября, вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что у петербургских родителей появится возможность решить, как их ребенок продолжит обучение – очно или удаленно. Соответствующая информация появилась на странице Потехиной в соцсети.

Для того, чтобы перевести ребенка на дистанционное обучение, нужно написать заявление директору школы и указать предполагаемый срок. Например, вторую четверть. Школьники на "удаленке" получат доступ к необходимым материалам, в том числе к домашним заданиям, на портале дистанционного образования. Выполненные задания будут проверять учителя.

Ранее мы писали, что родители петербургских школьников интересуются форматом обучения их детей после каникул.

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