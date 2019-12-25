Родители петербургских школьников интересуются форматом обучения их детей после каникул

Мнения родителей, как и ранее, разделились.

Родители петербургских школьников хотят знать, в каком формате будет проходить обучение у их детей после выхода с каникул. Об этом они пишут губернатору Александру Беглову на странице в "ВКонтакте".

Подскажите, пожалуйста, будет ли дистанционное или цикличное обучение для младших школьников после каникул? С каждым днем заболеваемость в городе растет. Давно уже побиты все рекорды. Страшно отправлять детей в школу. Принесут оттуда нашим старикам вирус. написала одна из пользователей.

После этого под комментарием развернулась дискуссия. Одни жители города считают, что нужно дать выбор родителям ― кто-то будет учиться очно, а кто-то ― дистанционно, другие просят оставить детей "в покое".

Получить комментарий от профильного ведомства родителям пока не удалось.

Ранее стало известно о том, что в Смольном работают над вариантами "дистанционки" для школ.

Фото: Piter.TV