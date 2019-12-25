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Родители петербургских школьников интересуются форматом обучения их детей после каникул
Сегодня, 13:42
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nadezhda_sib

Родители петербургских школьников интересуются форматом обучения их детей после каникул

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Мнения родителей, как и ранее, разделились.

Родители петербургских школьников хотят знать, в каком формате будет проходить обучение у их детей после выхода с каникул. Об этом они пишут губернатору Александру Беглову на странице в "ВКонтакте".

Подскажите, пожалуйста, будет ли дистанционное или цикличное обучение для младших школьников после каникул? С каждым днем заболеваемость в городе растет. Давно уже побиты все рекорды. Страшно отправлять детей в школу. Принесут оттуда нашим старикам вирус.

написала одна из пользователей.

После этого под комментарием развернулась дискуссия. Одни жители города считают, что нужно дать выбор родителям ― кто-то будет учиться очно, а кто-то ― дистанционно, другие просят оставить детей "в покое". 

Получить комментарий от профильного ведомства родителям пока не удалось.

Ранее стало известно о том, что в Смольном работают над вариантами "дистанционки" для школ. 

Фото: Piter.TV

Теги: дистанционка, каникулы, обучение, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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