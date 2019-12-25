В Смольном работают над вариантами "дистанционки" для школ

Комбинированные формы обучения могут задействовать в период пандемии коронавируса.

В среду, 28 октября, стало известно, что Смольный разрабатывает варианты для дистанционного обучения школьников.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, комбинированные формы обучения могут задействовать в период пандемии коронавируса. Многие родители готовы перевести своих детей на дистанционное обучение. В случае, если это понадобится, город должен быть готов.

Так, рассматривается вариант перевода на семейное самообучение на конкретный срок, например, на четверть. Разрабатывают и систему онлайн-уроков для параллелей.

Ранее мы писали, что в Смольном призвали не вестись на фейк о переходе на дистанционное обучение.

Фото: gov.spb.ru