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В Смольном работают над вариантами "дистанционки" для школ
Сегодня, 21:36
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smirenny

В Смольном работают над вариантами "дистанционки" для школ

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Комбинированные формы обучения могут задействовать в период пандемии коронавируса.

В среду, 28 октября, стало известно, что Смольный разрабатывает варианты для дистанционного обучения школьников. 

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, комбинированные формы обучения могут задействовать в период пандемии коронавируса. Многие родители готовы перевести своих детей на дистанционное обучение. В случае, если это понадобится, город должен быть готов. 

Так, рассматривается вариант перевода на семейное самообучение на конкретный срок, например, на четверть. Разрабатывают и систему онлайн-уроков для параллелей. 

Ранее мы писали, что в Смольном призвали не вестись на фейк о переходе на дистанционное обучение. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: дистанционное обучение, коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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