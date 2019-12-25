В Смольном призвали не вестись на фейк о переходе на дистанционное обучение

Неизвестные переделали дату в старом документе.

Комитет по образованию Петербурга предупредил о том, что после выхода с каникул обучение продолжится в традиционном формате. Информация о переходе на дистанционный режим является фейков, сообщила пресс-служба ведомства.

Занятия в школах возобновятся с 9 ноября. Каникулы было решено продлить на несколько дней в рамках меры по борьбе с распространением коронавируса. За поздний выход с каникул также проголосовали родители и педагоги Петербурга.

Авторы дезинформации в подтверждение своей гипотезы распространяют скриншот новости на сайте Администрации Санкт-Петербурга от 24 марта, когда система образования, действительно, переходила на дистанционный режим работы. Чтобы ввести читателей в заблуждение, на скриншоте изменены даты. Изменения видны невооруженным глазом. говорится в официальном сообщении.

Перед каникулами на карантин ушли более 120 классов. Это менее 1% от общего количества классов в городе.

Фото: gov.spb.ru