Подведены итоги голосования по выбору ограничительных мер в школах Петербурга

Опрос проводился на странице вице-губернатора в соцсети.

Во вторник, 20 октября, подвели итоги опроса, где родители и педагоги выбирали формат возможных ограничений, если придется применить ограничительные меры из-за эпидемической ситуации.

Опрос проходил на странице вице-губернатора Ирины Потехиной. Так, во многом учителя и родители сошлись: большинство опрошенных проголосовали за поздний выход с каникул. На втором месте оказалось цикличное обучение, на третьем – "дистанционка" для всех. Никого не радует перспектива опять оказаться на "удалёнке".

Смольный будет пытаться найти компромисс, а окончательное слово остается за Роспотребнадзором и главным санитарным врачом.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за коронавируса отменили или перенесли более 80 концертов.

Фото: Piter.tv