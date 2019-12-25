В Петербурге из-за коронавируса отменили или перенесли более 80 концертов

Власти города не вводили ограничений на проведение массовых мероприятий, но всё же есть причины, по которым концерты отменяют.

В Петербурге началась новая волна отмен концертов. Уже около 10 выступлений отменили, а 82 концерта перенесли. Об этом сообщило издание Peterburg2.

Власти города не вводили ограничений на проведение массовых мероприятий, но всё же есть причины, по которым концерты отменяют.

Некоторые артисты сами вынуждены отменять свои выступления из-за заболевания коронавирусом. По этой причине 18 октября не состоялось выступление групп Пасош и Увула в клубе "Морзе".

Концерты иностранных исполнителей отменяются из-за закрытых границ и невозможности получить визу в РФ. Из-за этого второй раз переносится концерт французской певицы Мирей Матье.

Еще одна причина – менеджеры. Менеджеры артистов отказываются от выступлений или настаивают на их переносе. Концерт Филиппа Киркорова должен был пройти в Петербурге 10-11 октября, но теперь перенесен на 26 и 27 марта 2021 года.

Артисты солидного возраста тоже не спешат на сцены. Скорее всего, по этой причине был отменен творческий вечер 84-летнего поэта Игоря Губермана.

Также большие площадки на данный момент собрать трудно. Многие запланированные концерты на "Газпром Арене" и в "Ледовом" перенесли на следующий год.

Фото: Piter.tv