Минпросвещения дало рекомендации для школ на случай ухудшения эпидситуации

К переходу на "дистанционку" следует подготовиться заранее.

В Министерстве просвещения обновили рекомендации для учебных заведений в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

В документе написано, что учебным заведениям следует заранее подготовится к переходу на дистанционное обучение. Так, школам следует организовать обучение педагогов для проведения онлайн-занятий, проверить наличие оборудования и программ, а также оценить скорость интернета. Кроме того, заранее нужно выявить и поддержать уязвимые категории обучающихся, чтобы не допустить неравенство школьников.

Ранее мы писали, что родители петербургских школьников интересуются форматом обучения их детей после каникул.

Фото: Piter.TV