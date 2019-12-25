  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минпросвещения дало рекомендации для школ на случай ухудшения эпидситуации
Сегодня, 19:57
136
smirenny

Минпросвещения дало рекомендации для школ на случай ухудшения эпидситуации

0 0

К переходу на "дистанционку" следует подготовиться заранее.

В Министерстве просвещения обновили рекомендации для учебных заведений в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится. 

В документе написано, что учебным заведениям следует заранее подготовится к переходу на дистанционное обучение. Так, школам следует организовать обучение педагогов для проведения онлайн-занятий, проверить наличие оборудования и программ, а также оценить скорость интернета. Кроме того, заранее нужно выявить и поддержать уязвимые категории обучающихся, чтобы не допустить неравенство школьников. 

Ранее мы писали, что родители петербургских школьников интересуются форматом обучения их детей после каникул.

Фото: Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, министерство просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии