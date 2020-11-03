Минпросвещения предоставило "золотую коллекцию" отечественных фильмов для школьников

В списке представлены как известные мультфильмы, так и документальные ленты о событиях в Украине.

На сайте Минпросвещения РФ появилась "золотая коллекция" фильмов отечественного производства, рекомендованных к просмотру школьниками. Список разделен на "произведения мультипликации", ленты для учеников начальных классов, учащихся 5-7, 8-9 и 10-11 классов, а также на "Документальное кино" и многосерийный проект "Без срока давности".

Всего в список вошли свыше 400 различных произведений, которые школьникам рекомендовано смотреть "после уроков", в формате семейного просмотра или для внеучебной работы в образовательных учреждениях.

"Золотую коллекцию" составляют как проверенные временем, классические российские или советские картины, так и новейшие фильмы или современные малоизвестные произведения.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился трейлер драмы "Почтарь" с Александром Петровым.

Фото: Скриншот из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"; Министерство просвещения РФ