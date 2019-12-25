В Петербурге школьников учат финансовой грамотности и предпринимательству

На мастер-классах подростки анализируют тренды и учатся публично выступать.

В Петербурге стартовали мероприятия для подростков, направленные на развитие предпринимательских компетенций и soft skills, занятия и мастер-классы с февраля проводит петербургская школа Startup Junior при поддержке администрации Петроградского района.

Подростков из общеобразовательных школ учат работать в команде, публично выступать, анализировать тренды и понимать, что такое бизнес-процесс и финансовая грамотность. В предпринимательской школе считают, что занятия помогут подросткам получать дополнительные знания, а российской экономике – развиваться. Директор проекта Иоланта Петросян отмечает, что не только бизнес-, но и любую другую идею нужно уметь правильно оформить и реализовать в соответствии с потребностями аудитории.

Накануне в Министерстве просвещения обсудили идею привлечения российских компаний к разработке предпринимательских программ в школах. В нацпроекте "Образование" также есть пункт о мероприятиях, направленных на повышение у школьников уровня финансовой грамотности и формирования предпринимательского мышления.

Также мы рассказывали, что власти Ленобласти выделили около 10 млн рублей субсидий для малых экспортеров.

Фото: предоставлено организаторами