Петербурженка предстанет перед судом за регистрацию фиктивного ИП

Помимо этого, обвиняемая передала свою банковскую карту для осуществления неправомерных операций.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 173.2 и ч. 3 ст. 187 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве 26 августа, фигурантке предложили за 5 тыс. рублей передать паспорт, чтобы на ее имя зарегистрировали индивидуального предпринимателя. Женщина согласилась ради денег. Помимо этого, обвиняемая передала свою банковскую карту для осуществления неправомерных операций.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Никольском рецидивист похитил банковскую карту у пенсионера и потратил 28 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV