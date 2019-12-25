В Красносельском районе задержан мужчина за насильственные действия в отношении детей

Для этого он втирался к детям в доверие, используя уговоры и обещания подарков.

Во вторник, 15 сентября, пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщила о задержании жителя Красносельского района. Его обвиняют в трех эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.

Родители пострадавших обратились с заявлением в следственный отдел, после чего подозреваемый был оперативно задержан и ему предъявили официальное обвинение.

По версии следствия, 10 сентября в Красносельском районе, в том числе в одной из парадных, мужчина совершил противоправные действия. Для этого он втирался к детям в доверие, используя уговоры и обещания подарков.

Следствие направило в суд ходатайство об аресте фигуранта. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Следственное управление обращается к гражданам с просьбой помочь в расследовании: если кто-либо располагает информацией о других фактах противоправной деятельности данного лица, информацию просят сообщить в следственный отдел по адресу: Ленинский проспект, д. 57, корп. 1, или по телефонам: 8 (812) 616-28-57, 8 (812) 570-66-71.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге у курьера интернет-магазина изъяли более килограмма запрещенных веществ.

Фото: Piter.TV