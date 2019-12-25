"Справедливая Россия" запустила процедуру референдума об отмене КРТ в Петербурге

В Петербурге "Справедливая Россия" начала процедуру референдума по КРТ.

Петербургское отделение "Справедливой России" запустило процедуру проведения общегородского референдума об отмене законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ). Решение приняли на заседании бюро совета регионального отделения партии, сообщили 15 сентября в пресс-службе организации.

Федеральное законодательство позволяет политическим партиям, в уставах которых предусмотрено участие в выборах и референдумах, самостоятельно выдвигать инициативу о проведении голосования. В отличие от инициативных групп граждан, им для этого не требуется собирать определенное количество подписей жителей. В начале сентября представители "Справедливой России" уже заявляли о намерении провести референдум. Тогда Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным отказ в организации голосования по закону о КРТ.

Закон о КРТ петербургские депутаты приняли летом 2022 года. Норма позволяла расселять хрущевки, построенные в 1957–1970-х годах, для последующего строительства нового жилья, однако после негативной реакции жителей ее действие приостановили примерно на 3 года. В 2026 году нормы КРТ вновь начали действовать в Петербурге. Весной противники закона пытались самостоятельно запустить городской референдум, однако Горизбирком отказался регистрировать инициативу из-за нарушений и недочетов в документах. Решение комиссии позднее поддержали Городской суд Петербурга и Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

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Фото: Piter.TV