Эсеры решили добиваться референдума по КРТ от лица партии

Тихонова возмутилась решением апелляции и хочет партийный референдум.

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" намерено инициировать референдум по вопросу комплексного развития территорий (КРТ) уже как партийную инициативу. Это решение принято после того, как апелляционная инстанция оставила в силе отказ Горизбиркома проводить голосование по заявке активистов.

О планах 9 сентября в своих социальных сетях сообщила глава регионального отделения Надежда Тихонова. Она выразила несогласие с позицией суда, назвав её возмутительной.

Согласно уставу партии, у неё есть право запускать процедуру регионального референдума. Для партийной структуры это организационно проще, чем для группы граждан: не требуется собирать в одном месте более 300 человек, как это было в предыдущий раз.

Активист Ярослав Костров в своём блоге с иронией прокомментировал намерение эсеров: "Интересно, как они решат отказать в референдуме партии".

Ранее на Piter.TV: петербуржца будут судить за повреждение двери на станции метрополитена "Удельная". Акт вандализма был совершен после отказа в поездке из-за ножа в рюкзаке. Вину обвиняемый признал и раскаялся.

Фото: Piter.TV