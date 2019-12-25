Суд в Петербурге подтвердил запрет на референдум об отмене закона о КРТ

Попытка оспорить законодательство через прямое голосование провалилась еще на этапе регистрации.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу общественников и оставил в силе решение городского суда, признав законным отказ в проведении референдума по вопросу комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил глава сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

Попытка оспорить законодательство через прямое голосование провалилась еще на этапе регистрации. В апреле Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась регистрировать инициативную группу из-за грубых ошибок в документах. Несмотря на то что формально в списке числились 470 человек, часть подписей была признана недействительной: в них отсутствовали автографы, имелись исправления, а данные 12 участников не совпали с базами МВД.

При этом стоит напомнить, что сам закон о КРТ претерпел изменения перед вступлением в силу 1 января 2026 года. После критики общественности депутаты Заксобрания скорректировали документ. Теперь дома автоматически не включаются в программу реновации, если собственники не успели провести собрание в установленный срок. Кроме того, гражданам гарантируется предоставление нового жилья в том же или смежном муниципалитете, либо в другом месте, но только при наличии их письменного согласия.

Бельский: запуск программы КРТ в Петербурге не ожидается в ближайшие пять лет.

Фото: Piter.TV