Бабье лето: 1 октября в Ленобласти потеплеет до +18 градусов

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2–6 м/с.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 1 октября, в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2–6 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от +3 до +8 градусов, однако местами столбики термометров опустятся до -2. Днем в регионе потеплеет: воздух прогреется до +13...+18 градусов. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался во власти скандинавского антициклона в последний день сентября.

Фото: Piter.TV