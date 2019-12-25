Троих петербуржцев осудили за незаконный оборот наркотиков

Подсудимые забрали запрещенные вещества и расфасовали на шесть партий для дальнейшего сбыта.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих мужчин по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в феврале фигуранты получили сведения о месте нахождения оптовой партии наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 17 граммов. Подсудимые забрали все это и расфасовали на шесть партий для дальнейшего сбыта. Их вовремя задержала полиция, запрещенные вещества изъяли в ходе обысков.

Одному из обвиняемых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, второму – в виде 4 лет и 2 месяцев, третьему – 4,5 лет. Они отправлены в исправительную колонию строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина производил мефедрон в гараже в деревне Большие Колпаны.

Фото: Piter.TV