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Троих петербуржцев осудили за незаконный оборот наркотиков
Сегодня, 15:27
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Троих петербуржцев осудили за незаконный оборот наркотиков

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Подсудимые забрали запрещенные вещества и расфасовали на шесть партий для дальнейшего сбыта.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих мужчин по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в феврале фигуранты получили сведения о месте нахождения оптовой партии наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 17 граммов. Подсудимые забрали все это и расфасовали на шесть партий для дальнейшего сбыта. Их вовремя задержала полиция, запрещенные вещества изъяли в ходе обысков. 

Одному из обвиняемых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, второму – в виде 4 лет и 2 месяцев, третьему – 4,5 лет. Они отправлены в исправительную колонию строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина производил мефедрон в гараже в деревне Большие Колпаны. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наркотики, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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