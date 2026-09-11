  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 12:47
316
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина производил мефедрон в гараже в деревне Большие Колпаны

0 0

"Синтетика" предназначалась для дальнейшего сбыта через закладки.

Полицейские ликвидировали лабораторию по производству мефедрона в деревне Большие Колпаны в Гатчинском районе Ленинградской области. По подозрению в распространении наркотиков задержали 27-летнего жителя Всеволожского района.

По данным МВД России, злоумышленника поймали 9 сентября. При осмотре арендованного автомобиля обнаружили вещество в полимерных пакетах общей массой более 4 килограммов. В одном из свертков был мефедрон. Подпольную лабораторию мужчина организовал в гараже на территории кооператива. "Синтетика" предназначалась для дальнейшего сбыта через закладки. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Соучастники задержанного устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: полиция пресекла культивирование наркотика на Васильевском острове. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: ленобласть, наркотики
Категории: Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии