В Петербурге пропала звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия"

Последний год актриса бродяжничала и очень сильно изменилась.

Актрису сериалов Анну Дзыгало ищут в Санкт-Петербурге с конца августа. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным издания, в последний раз артистку видели в тапочках и светло-розовую футболка. У Дзыгало есть несовершеннолетние дочери Со слов родственников, актриса страдает психологическим заболеванием, поэтому она нуждается в соответствующей помощи.

Однако сама Дзыгало отказывалась от походов к специалистам. В последний год женщина бродяжничала на улицах города. Каждый раз, когда родные пытались забрать её домой, актриса сбегала.

Зрителям Анна Дзыгало запомнилась по ролям в сериалах "Тайны следствия", "10 дней до конца войны" и "Улицы разбитых фонарей". Артистка также играла в БДТ и основала собственный камерный театр, где работала режиссером.

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Фото: Piter.TV