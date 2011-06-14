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Актриса Людмила Лебедева пропала под Петербургом
Сегодня, 19:15
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Актриса Людмила Лебедева пропала под Петербургом

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Близкие артистки не могут установить ее местонахождение с 18 августа.

В Ленобласти пропала 85-летняя актриса сериалов и кино Людмила Лебедева, сообщили 19 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Близкие артистки не могут установить ее местонахождение с 18 августа, уточняет "Фонтанка". Рост женщины – 158 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. В ориентировке указан поселок Любань Тосненского района.

Сын Людмилы Лебедевой предположил, что она "по всем признакам уехала в лес за грибами" в период с 19 июля по 1 августа. Мужчина в это время покинул город. 

Любую информацию о пропавшей актрисе просят сообщать по телефонам: 112, +7 (800) 700-54-52

Ранее мы рассказывали о том, что около деревни Голубково заблудился мужчина. 

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

Теги: лизаалерт, пропала актриса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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