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Около деревни Голубково заблудился мужчина
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Около деревни Голубково заблудился мужчина

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Житель Лужского района пошел в лес вечером.

Накануне, 15 августа, в Лужском районе потерялся пенсионер. На помощь жителю Ленобласти пришли  спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно и добровольцы Экстремума.  Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Мужчина пропал вечером около деревни Голубково. Спасатели нашли его и вывели из леса. Житель Лужского района не пострадал, подробности уточняются.

Ранее мы писали, что за неделю от клещей пострадали более 800 петербуржцев.

Фото: Pxhere

Теги: голубково, заблудился мужчина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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