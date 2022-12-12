Около деревни Голубково заблудился мужчина

Житель Лужского района пошел в лес вечером.

Накануне, 15 августа, в Лужском районе потерялся пенсионер. На помощь жителю Ленобласти пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно и добровольцы Экстремума. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Мужчина пропал вечером около деревни Голубково. Спасатели нашли его и вывели из леса. Житель Лужского района не пострадал, подробности уточняются.

Ранее мы писали, что за неделю от клещей пострадали более 800 петербуржцев.

Фото: Pxhere