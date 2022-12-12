Около деревни Голубково заблудился мужчина

Накануне, 15 августа, в Лужском районе потерялся пенсионер. На помощь жителю Ленобласти пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно и добровольцы Экстремума. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Мужчина пропал вечером около деревни Голубково. Спасатели нашли его и вывели из леса. Житель Лужского района не пострадал, подробности уточняются.
Ранее мы писали, что за неделю от клещей пострадали более 800 петербуржцев.
Фото: Pxhere
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