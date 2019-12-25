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В районе озера Туманное заблудился мужчина
Сегодня, 9:34
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В районе озера Туманное заблудился мужчина

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Спасатели обнаружили пострадавшего.

В Приозерском районе Ленобласти потерялся мужчина. Он заблудился в лесном массиве в районе озера Туманное. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Местный житель не смог вернуться домой ночью. На поиски выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. 

Спасатели обнаружили пострадавшего. Они вывели его из леса и передали заявителю.

Ранее мы писали, что петербуржцам назвали самые грибные места в Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: заблудился мужчина, ленобласть, озеро туманное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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