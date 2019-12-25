В районе озера Туманное заблудился мужчина

Спасатели обнаружили пострадавшего.

В Приозерском районе Ленобласти потерялся мужчина. Он заблудился в лесном массиве в районе озера Туманное. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Местный житель не смог вернуться домой ночью. На поиски выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

Спасатели обнаружили пострадавшего. Они вывели его из леса и передали заявителю.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО