В районе озера Туманное заблудился мужчина

В Приозерском районе Ленобласти потерялся мужчина. Он заблудился в лесном массиве в районе озера Туманное. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
Местный житель не смог вернуться домой ночью. На поиски выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.
Спасатели обнаружили пострадавшего. Они вывели его из леса и передали заявителю.
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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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