Петербуржцам назвали самые грибные места в Ленобласти

Для любителей «тихой» охоты сезон только начинается.

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в самом разгаре грибной сезон. Любителям "тихой" охоты рассказали, где найти грибные места.

В первую очередь грибникам советуют поехать в Приозерский район. Именно там сейчас можно собрать полную корзинку разновидного улова. Особенные места — в лесах около населённых пунктов Мичуринское, Сосново и Лосево.

Кроме того, в ВК-сообществе "Грибы и Грибники СПб" выкладывают "улов" из Лодейнопольского, Подпорожского, Бокситогорского и Тихвинского районов Ленингадской области. Эти места, как и в прошлых годах, могут пополнить корзинки. Кстати, если есть желание собрать вешенки, грузди, белые и опята, то лучше отправиться в Лужский район. Ну, а если совсем не хочется в дальние поездки, то всегда есть Всеволожский район. Там тоже есть грибные места.

Ранее Piter.TV сообщал, что спасатели Тосно нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку с грибами.

Фото: ВКонтакте / "Грибы и Грибники СПб"