Спасатели Тосно нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку с грибами

Спасатели Ленинградской области вывели из леса пожилую женщину. Пенсионерка заблудилась, пока собирала грибы.

Во вторник утром, 5 сентября, в лесном массиве в районе поселка Строение Тосненского района пожилая женщина отправилась за грибами и заблудилась. Об этом рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели из поисково-спасательного отряда Тосно, немедленно отреагировав на вызов о помощи, сразу же начали поисковые работы.

После того, как женщину нашли, ей оказали необходимую помощь, а затем вывели из леса.

Ранее сообщалось, что пропавший грибник был найден парализованным в болоте Ленобласти.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти