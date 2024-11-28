В лесах Ленобласти грибники все чаще находят белые и подосиновики

Фотографиями грибного бума делятся тихие охотники.

В лесах Ленинградской области начался активный сезон сбора грибов. Как сообщают участники группы "Грибы и Грибники СПб", в лесах региона наблюдается небывалый урожай белых, подосиновиков, моховиков и маслят.

Особенно богатые уловы отмечаются в разных районах области: под Лугой собирают моховики, белые и маслята, в Волосовском районе находят лисички и моховики. По словам грибников, большая часть находок — чистые и не поврежденные червями.

"Доставайте свои самые большие ведра, настало время моховиков. Слой маслят желто-бурых в этом году просто бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Сбор десятилитрового ведра занимает в пределах десяти-пятнадцати минут" Наталия Архипова из Всеволожского района

Другой опытный грибник Лина рассказывает о разнообразии находок:

"Грибов разнообразие — белые, красные, польские, начались подберезовики. Червивость минимальная. Отдельная большая радость — нашла поляну желтых ежовиков, мой самый любимый гриб".

Установившаяся в регионе пасмурная погода с умеренными дождями создала идеальные условия для роста грибов. Специалисты отмечают, что текущий сезон особенно благоприятен для "тихой охоты" — процент червивых грибов остается невысоким, а разнообразие видов радует даже опытных грибников.

Эксперты рекомендуют не упускать возможность и отправляться в лес за грибами, напоминая о необходимости соблюдать правила безопасности и собирать только хорошо знакомые виды грибов.

Ранее Piter.TV сообщал, что жителей Петербурга предупредили о капризной погоде в сентябре.

Фото: ВКонтакте "Грибы и грибники СПб"/ Kristina Limonchikova; Оксана Корёгина; Лина Гроза