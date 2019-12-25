  1. Главная
Жителей Петербурга предупредили о капризной погоде в сентябре
Сегодня, 22:56
Тепло не задержится.

В сентябре в Петербурге ожидается переменчивая погода с периодами тепла и дождей, к концу месяца прогнозируется похолодание. 

По данным ведущего синоптика Гидрометцентра Петербурга Натальи Мироничевой, в сентябре горожан ждут чередующиеся периоды сухой и дождливой погоды. Первая половина месяца будет относительно комфортной, с температурой около +14 °C и выше.

Во второй половине сентября дожди станут чаще, а среднесуточные показатели начнут снижаться. В третьей декаде месяца температура не превысит +10 °C, сообщает Фонтанка.

Синоптики отмечают, что погодные условия будут формироваться под влиянием чередующихся областей высокого давления и циклонов.

Согласно климатическим нормам для Петербурга, в сентябре в среднем бывает около 135 часов солнечного света, а количество осадков достигает 57 мм.

Фото: Piter.TV 

