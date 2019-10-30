В лесах Ленобласти пошли первые летние грибы-колосовики

Из-за тёплой погоды в этом году грибной сезон начался довольно рано.

С установлением теплой погоды в лесах Ленинградской области начали массово появляться первые летние грибы — так называемые колосовики. За ними уже активно выходят любители "тихой охоты".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Тихвинском районе уже собирают ранние подосиновики, подберезовики и даже белые грибы. Свое народное название эти грибы получили из-за времени появления — периода колошения озимой ржи, когда они традиционно начинают расти.

Власти региона напоминают грибникам основные правила сбора: брать только хорошо знакомые виды грибов, избегать сбора вдоль дорог и в промышленных зонах. Фотографии первых колосовиков из Тихвинского района уже активно публикуются в социальных сетях, вызывая интерес у любителей "тихой охоты". Специалисты отмечают, что при сохранении теплой погоды в этом году грибной сезон может начаться особенно рано, продолжая многовековые природные циклы региона.

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Фото: ВКонтакте / "Админка"