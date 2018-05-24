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Петербуржцы сняли на видео ворону-футболистку

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Жители стали свидетелями забавного и необычного зрелища.

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями забавного и необычного зрелища — серая ворона устроила импровизированный футбольный матч прямо на улице Фрунзенского района.

Кадры, попавшие в Telegram-канал "Каждой твари по паре" биолога Павла Глазкова, показывают, как пернатая "спортсменка" почти полчаса ловко катала по асфальту найденный мяч, демонстрируя удивительную сноровку.

"И после этого кто-то еще сомневается, что наш город — футбольная столица России? У нас поклонниками этого вида спорта стали даже вороны!"

Павел Глазков

Кажется, теперь у сборной России появился новый талантливый кандидат.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам разрешили кричать по утрам по согласованию.

Видео: Telegram-канал "Каждой твари по паре"

Теги: ворона, животный мир
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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