Петербург встретил весну грачиными свадьбами и делёжкой квартир

Птицы образовали колонии на Дудергофских высотах, где живут десятилетиями.

В Международный женский день в Петербург прилетели грачи — один из первых признаков наступления весны. Как сообщил биолог Павел Глазков в своём блоге "Каждой твари по паре", птицы замечены на Дудергофских высотах, где образовали крупные колонии — так называемые грачевники. Календарная весна совпала с природной: в народе говорят: "Грач на горе — так и весна на дворе".

Грачи возвращаются в северные регионы одними из первых. Зимуют они обычно в Западной Европе, хотя часть птиц остаётся в Петербурге круглогодично. Наши предки использовали прилёт грачей как природный "посевной календарь" — через неделю после того, как птицы садились на гнёзда, крестьяне начинали посевные работы.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре

На Дудергофских высотах грачи облюбовали высокие лиственницы. В одной колонии может жить несколько сотен пар, а в кроне одного дерева — десятки гнёзд. Грачевники существуют на одних и тех же местах десятилетиями.

Первые недели после прилёта птицы ведут себя особенно шумно — они делят гнёзда, обновляют и достраивают их. Пары грачи образуют на всю жизнь, в строительстве жилья участвуют оба будущих родителя. Насиживать яйца будет самка, а самец будет её кормить. После появления птенцов заботу о потомстве разделяют оба родителя.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре

Любопытная деталь: грачи заводят семью только на третьем году жизни, а молодые птицы, родившиеся в прошлом сезоне, помогают своим родителям ухаживать за новыми птенцами.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре