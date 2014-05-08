Житель Чёрной речки прогрыз прорубь и не платит за ЖКХ

Биолог Павел Глазков показал бобра, который уже привык к петербуржцам.

На Чёрной речке в Петербурге обосновался и осваивает обычную человеческую жизнь бобр. Самый крупный грызун Европы поселился в крутом берегу реки и, судя по многочисленным погрызам на деревьях, живёт здесь уже давно. Биолог и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков поделился наблюдениями за необычным горожанином.

По словам биолога, бобр — животное осторожное, но, живя в городе, видимо, привык к присутствию людей и подпускает к себе довольно близко. Однако приближаться к нему опасно: дикий зверь в любой момент может заподозрить в человеке врага и атаковать. Бобр способен на резкий полутораметровый прыжок и может нанести серьёзную травму острыми как бритва резцами.

Свою заточенность зубов грызун продемонстрировал, за считанные минуты отпилив кусок дерева — словно пилой — и деловито потащив его к реке. Во льду Чёрной речки бобр прогрыз прорубь, через которую попадает в свою нору, вырытую в крутом берегу. Чаще всего присутствие этих животных выдают именно погрызы на деревьях и упавшие стволы. Судя по их количеству, бобр освоился в Петербурге всерьёз и надолго.

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре" (Юлия Мариничева)