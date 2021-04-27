За неделю от клещей пострадали более 800 петербуржцев

В черте города от насекомых пострадали жители Курортного, Петродворцового, Выборгского и Приморского районов.

В медицинские организации Петербурга по случаю присасывания клещей в период с 8 по 14 августа пришел 821 человек. В сравнении с прошлым годом, обратившихся за неделю на 35,7% меньше, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В черте города от насекомых пострадали жители Курортного, Петродворцового, Выборгского и Приморского районов. В рамках плановой вакцинации в Северной столице привито против клещевого энцефалита 58 человек, в том числе – 30 детей.

Отмечается, что крайне важно соблюдать меры для предотвращения присасывания клещей. Стоит надевать на прогулку в парке или лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Все элементы одежды должны плотно прилегать к телу. Помимо этого, необходимо использовать специальные аэрозольные средства в соответствии с инструкцией, проводить само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что проблему роста заболеваемости клещевым энцефалитом решают в Петербурге.

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