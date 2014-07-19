Проблему роста заболеваемости клещевым энцефалитом решают в Петербурге

В ближайшее время будут приглашены представители Роспотребнадзора и городского Комитета по здравоохранению для обсуждения мер по борьбе с клещами и вакцинации от клещевого энцефалита.

В течение первых семи месяцев 2024 года 11 526 человек обратились в медицинские учреждения Петербурга с жалобами на укусы клещей: 29 из них заболели клещевым энцефалитом. Информацию озвучил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные регионального Управления Роспотребнадзора.

Чиновник отметил, что количество укусов клещами увеличивается с каждым годом: в 2021 году было зафиксировано 13 297 пострадавших, в 2022 — 16 803, а в 2023 — 20 149. Также возросло количество случаев заболевания клещевым энцефалитом: 25 случаев в 2021, 35 в 2022 и 65 в 2023 году. Наблюдается практически двукратный рост заболеваемости за год: Рябоконь планирует поднять этот вопрос на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Петербурга.

В ближайшее время будут приглашены представители Роспотребнадзора и городского Комитета по здравоохранению для обсуждения мер по борьбе с клещами и вакцинации от клещевого энцефалита, заключил депутат.

Фото: Pxhere