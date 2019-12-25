Прокуратура потребовала лишить звезду "Пацанок" водительских прав

Звезда «Пацанок» Анастасия Петрова может лишиться водительских прав.

Прокуратура Колпинского района Петербурга обратилась в суд с требованием прекратить действие водительских прав звезды шоу "Пацанки" Анастасии Петровой и обязать ее сдать удостоверение. По данным источника КП-Петербург в правоохранительных органах, причиной обращения стало то, что женщина состоит на диспансерном учете в психоневрологическом учреждении.

По словам источника, Петрова состоит на учете с определенным диагнозом, который стал основанием для требований прокуратуры. Ранее сама звезда "Пацанок" рассказала подписчикам, что получила иск о лишении водительских прав. Она предположила, что могла оказаться на учете еще во время проживания в детском доме, поскольку в детстве ее отправляли в психиатрическое учреждение из-за проблем с поведением.

Петрова заявила, что намерена пройти медицинское освидетельствование и доказать, что может управлять автомобилем, а также планирует отстаивать свои права в суде. 25-летняя Анастасия Петрова получила известность после участия в шоу "Пацанки", а также снималась в других программах и выступала в любительских боях.

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Фото: Piter.TV