Суд вернул в прокуратуру дело экс-главы Комтруда Петербурга Чернейко

Уголовное дело Дмитрия Чернейко и его жены направили обратно в прокуратуру.

Уголовное дело бывшего председателя комитета по труду Петербурга Дмитрия Чернейко и его жены Татьяны вернули в прокуратуру для устранения нарушений. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Евгений Баландин. С соответствующим ходатайством выступила сторона защиты, пишет Ротонда.

По словам адвоката, в судебных документах обнаружили нестыковки в адресах и датах. Защита попросила вернуть материалы дела в прокуратуру, чтобы выявленные нарушения были устранены.

Уголовное дело в отношении супругов Чернейко и неустановленных лиц возбудили в 2024 году по статье о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Следствие считает, что они могли похитить 300 тыс. рублей из бюджета, выделенных на проведение ярмарки вакансий в 2019 году. Дмитрий и Татьяна Чернейко вину не признали. Оставивший должность глава Комтруда ранее объяснял увольнение выходом на пенсию после достижения 65 лет.

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Фото: Piter.TV