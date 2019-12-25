Уволенная преподаватель РГПУ заявила о принуждении при увольнении

Заведующая кафедрой истории РГПУ передумала увольняться после поддержки студентов.

Заведующая кафедрой всеобщей истории РГПУ имени А.И. Герцена Татьяна Кудрявцева решила отозвать заявление об увольнении. По ее словам, документ она написала под давлением администрации университета. Об изменении решения преподаватель сообщила 15 сентября на своей странице во "ВКонтакте".

Кудрявцева объяснила решение поддержкой студентов и желанием сохранить кафедру. После публикации информации об увольнении она получила сотни сообщений от студентов, коллег и других людей. Преподаватель также заявила, что публикации шестилетней давности из ее Instagram могли использоваться для попытки сменить руководство кафедры, и назвала это дополнительной причиной для отзыва заявления, которое, по ее утверждению, было написано под давлением и угрозами.

Преподаватель не исключила, что администрация университета может не согласиться с ее возвращением. При этом Кудрявцева рассчитывает продолжить работу как минимум до окончания действующего контракта, который истекает 30 августа 2029 года. Ранее она рассказывала, что 9 сентября после разговора с руководством института и проректором по воспитательной работе Романом Соколовым подала заявление об увольнении после предупреждения о возможной дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. РГПУ имени А.И. Герцена пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее россиянам напомнили о сроках замены паспорта после 20 и 45 лет.

Фото: Piter.tv