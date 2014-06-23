Воспитательница уволилась после побега детей, найденных у метро и реки в Петербурге

Педагог с десятилетним стажем ушла после инцидента в детсаду.

В Петербурге воспитательница детского сада уволилась после того, как во время прогулки из группы сбежали двое четырёхлетних мальчиков. Дети покинули территорию учреждения через сломанную калитку, на неисправность которой родители указывали сотрудникам ещё за неделю до происшествия.

Педагог, проработавшая в профессии около десяти лет, написала заявление об уходе по собственному желанию. Её супруг Алексей заявил, что ситуация раздута, поскольку дети живы и здоровы, и призвал "закрыть это дело". Однако часть родителей, которые сначала планировали заступиться за воспитательницу, изменили мнение после того, как узнали, где нашли мальчиков.

Мать одного из детей Надежда рассказала, что их обнаружили далеко от сада — возле станции метро и рядом с рекой. "Когда я рассказала, где нашли детей, родители переобулись", — пояснила она. Обстоятельства инцидента проверяют прокуратура и Следственный комитет.

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Фото: Piter.tv