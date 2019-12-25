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В Ленобласти 16 сентября прогнозируется теплая погода с ночными заморозками на востоке
Сегодня, 17:12
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В Ленобласти 16 сентября прогнозируется теплая погода с ночными заморозками на востоке

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Днем воздух прогреется до комфортных +15...+20 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 16 сентября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы местами возможно образование тумана.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока. Ночью его скорость составит 2–7 м/с, а днем усилится до 5–10 м/с. 

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов на западе региона и от +1 до +6 градусов на востоке, где местами не исключены заморозки до −1...−2 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +15...+20 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что вторник порадует петербуржцев солнцем.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода
Категории: Погода, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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