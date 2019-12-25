Вторник порадует петербуржцев солнцем

Погодные условия будет определять антициклональный гребень, смещающийся с запада.

Во вторник погодные условия в Северной столице будет определять антициклональный гребень, смещающийся с запада. Это обеспечит региону переменную облачность без осадков и температуру воздуха, характерную для середины сентября. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, а на территории Ленинградской области – от +13 до +16 градусов.

Ожидается западный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, однако останется выше нормы и достигнет отметки 762 мм рт. ст.

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Фото: Piter.TV