С начала года малый и средний бизнес Петербурга получил более 1 млрд рублей льготных займов

Отдельное внимание уделяется приоритетным отраслям экономики.

С начала года через Фонд микрофинансирования малый и средний бизнес Петербурга получил льготные займы на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 5 октября.

Отдельное внимание уделяется приоритетным отраслям экономики. Малые технологические компании могут привлечь до 20 млн рублей, для предприятий обрабатывающего и высокотехнологичного секторов доступны займы до 30 млн рублей на приобретение оборудования, на реализацию инвестиционных проектов – до 50 млн рублей.

На сегодняшний день портфель действующих займов фонда превышает 3,6 млрд рублей. А за все время сектору МСП выплатили более 14,8 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: Петербург выделит пострадавшим от атак беспилотников предприятиям льготные займы до 50 млн рублей.

Фото: pxhere