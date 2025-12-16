Число малых предприятий в Петербурге выросло на 13% за пять лет

За последние пять лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге превысило 400 тысяч, что стало рекордным показателем.

За последние пять лет число малых и средних предприятий в Санкт-Петербурге увеличилось более чем на 13 процентов. Как сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, на территории города зарегистрировано 400 тысяч субъектов МСП, что является наивысшим показателем за всю историю наблюдений.

В городе функционирует разветвлённая сеть поддержки предпринимательства, включающая восемь организаций, которые помогают бизнесу снижать расходы на развитие. Многообразие мер поддержки, насчитывающее более 150 услуг, положительно сказывается на стабильном росте сектора.

Председатель комитета Александр Ситов отметил, что власти создают условия для роста, предлагая льготное финансирование, поручительства и субсидии. В рамках Стратегии развития МСП до 2030 года внимание сосредоточено на стабильном развитии сектора, включая его высокотехнологичные и креативные отрасли. Комплексное развитие МСП обеспечивает качественную поддержку всем субъектам, и благодаря стратегии решаются задачи национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В 2026 году Фонд содействия кредитованию МСП предоставил поручительства на сумму 2,3 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям получить кредитные ресурсы в размере 5 миллиардов рублей. С декабря 2025 года действует новая программа — зонтичные поручительства, благодаря которой предприниматели могут получить банковский кредит даже при отсутствии залогового обеспечения. Эта программа уже принесла финансирование в размере 741 миллиона рублей, направленное на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и рефинансирование.

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