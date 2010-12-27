Власти Ленобласти выделили около 10 млн рублей субсидий для малых экспортеров

Таким образом, у компаний будет возможность компенсировать почти 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года.

В Ленобласти представители малого бизнеса, осуществляющие экспортную деятельность, получат субсидии от правительства в размере 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Финансовую поддержку в размере от 41,6 тыс. рублей до 1,6 млн рублей получат 11 областных предприятий. В их числе компании Всеволожского, Выборгского, Тосненского, Сланцевского и Гатчинского районов. Все они занимаются производством бумаги, картона, торфа, охлажденного мяса, лакокрасочным и лесозаготовительным производством. Они осуществляют экспорт продукции от Финляндии до Гонконга.

Если предприятие получает субсидию, то оно обязуется заключить, как минимум, один контракт на экспорт. Помимо этого, компания должна увеличить выручку не менее чем на 5% от реализации производимых товаров. Либо представители малого бизнеса обязаны будут поднять заработную плату не менее, чем на 3%.

Стимулирование участников малого бизнеса в сфере экспорта поставлено "майским" указом Владимира Путина. Субсидии будут выделены с целью реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Международная кооперация и экспорт".

Ранее Piter.TV сообщил, что губернатор Ленобласти опубликовал снимки Тихвинского Богородичного монастыря.

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