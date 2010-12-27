Губернатор Ленобласти опубликовал снимки Тихвинского Богородичного монастыря

Александр Дрозденко пожелал всем "доброй недели".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал кадры Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря на своей страничке в социальных сетях "ВКонтакте" и "Instagram".

Монастырь был запечатлен в вечернее время 25 ноября. Пользуясь случаем, глава 47 региона пожелал всем "доброй недели". Помимо этого, Александр Дрозденко призвал граждан беречь себя.

В комментариях россияне обратили внимание на красоту места и захотели посетить монастырь. В числе активных пользователей социальных сетей нашлись и жители Тихвина. Один из них упомянул, что "Тихвин – место силы!".

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти осень закончится мокрым снегом и гололедицей.

Фото: ВКонтакте / Александр Дрозденко