  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти осень закончится мокрым снегом и гололедицей
Сегодня, 9:47
64
RipeHarvest

В Ленобласти осень закончится мокрым снегом и гололедицей

0 0

Днем температура воздуха составит -2…-7, ночью до -13…-18 градусов.

В период с 25 по 27 ноября в Ленобласти ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

В большинстве районном будет переменная облачность. Временами пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью может опуститься до -13…-18, днем до -2…-7. Атмосферное давление будет слабо понижаться. А 26 и 27 ноября в некоторых районах пройдет мокрый снег.

Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и ПДД. Передвигаться осторожно по проезжей части и не препятствовать работе дорожных служб.

Ранее Piter.TV сообщил, что ночью в Ломоносовском районе загорелся частный дом. 

Фото: pixabay.com

Теги: конец осени, начало зимы, новости ленобласти, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии