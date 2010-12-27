В Ленобласти осень закончится мокрым снегом и гололедицей

Днем температура воздуха составит -2…-7, ночью до -13…-18 градусов.

В период с 25 по 27 ноября в Ленобласти ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

В большинстве районном будет переменная облачность. Временами пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью может опуститься до -13…-18, днем до -2…-7. Атмосферное давление будет слабо понижаться. А 26 и 27 ноября в некоторых районах пройдет мокрый снег.

Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и ПДД. Передвигаться осторожно по проезжей части и не препятствовать работе дорожных служб.

Ранее Piter.TV сообщил, что ночью в Ломоносовском районе загорелся частный дом.

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